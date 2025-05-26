Volvo 3 bin çalışanı işten çıkaracak

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, küresel tasarruf programı kapsamında 3 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Volvo’nun İsveç’teki genel yönetim binası. Fotoğraf: Wikipedia

Çinli Geely Holding’in kontrolündeki Volvo, artan maliyetler, elektrikli araçlara talepteki yavaşlama ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük politikalarına dair belirsizliklerle boğuşuyor.

Şirket bu doğrultuda ‘yeniden yapılanma’ ve ‘verimlilik’ başlığı altındaki tasarruf programını genişletiyor.

İşten çıkarılacak 3 bin kişi, Volvo’nun idari kadrosunun yaklaşık yüzde 15’i. Şirketin toplam çalışan sayısı 43 bin 800. Bunun da yarısından fazlası İsveç’te.

Şirket, bu yeniden yapılanmanın yaklaşık 1,5 milyar İsveç kronuna (yaklaşık 5,45 milyar lira) mal olacağını öngörüyor. Nisan 2025’teyse 18 milyar kronluk (Nisan’daki ortalama kura göre yaklaşık 61,7 milyar lira) dev bir tasarruf programı açıklanmıştı.

CEO Hakan Samuelsson, durumu şöyle özetledi: “Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında. Bunun üstesinden gelmek için nakit akışı üretimimizi iyileştirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak düşürmeliyiz.”