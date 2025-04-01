Volkan Konak'a veda

Sanatçı Volkan Konak için Levent’teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

33 yıllık eşi Selma Konak tabutun başında gözyaşlarıyla “Bana bunu nasıl yaptın Volkan?” diye haykırdı.

Fotoğraf: Karar / AA

Konak önceki gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenine Konak’ın hayranlarının yanısıra Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi de törendeydi.

Polis barikatı nedeniyle izdiham oluştu. Cemaat barikat kurulmasına tepki gösterdi.

Sanatçının cenazesi, İstanbul’da kılınan namazın ardından alkışlarla memleketi Trabzon’a gönderildi. Cenaze yarın Maçka’da defnedilecek.