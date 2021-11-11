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Yaramazlara biraz batar!

Voleybol maçlarına tam kapasite seyirci alınacak

Türkiye Voleybol Federasyonu, maçların ‘yüzde yüz seyirci’ kapasitesiyle oynanacağını duyurdu.

Fotoğraf: TVF

Federasyonun açıklamasında maçların kararın 12 Kasım’dan itibaren uygulanacağı belirtildi.


Bunun yanında, müsabakalara misafir takım seyircisi alınması konusunda il spor güvenlik kurulu kararlarının uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Protokol tribününde her takımın en fazla 20 kişiden oluşan yönetici ve mensuplarının liste ile müsabakayı izlemesine müsaade edilecektir. Müsabakaları izlemek üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış ya da en fazla 48 saat öncesine kadar PCR sonucu negatif olan kişiler seyirci olarak salona alınacaktır. Protokol listelerinde kayıtlı olan kişiler de bu kurallara tabidir. Müsabakalara biletsiz seyirci alınmaması için ev sahibi kulüpler gerekli tedbirleri alacaktır.”

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