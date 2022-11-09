Vogue dergisi, Drake ve 21 Savage’a ‘sahtekarlık’ davası açtı

Rap çarkıcıları Drake ve 21 Savage, yeni albümlerini tanıtmak için kendilerini ‘Vogue’un kapağına taşıyınca’ derginin yayıncısı tarafından mahkemeye verildi.

Drake ve 21 Savage, ‘Her Loss’ albümlerinin tanıtımı için, ‘Vogue’da kapak olmuş’ gibi bir görsel yaratmış, kendilerini Ekim 2022 sayısının kapak yıldızları olarak lanse etmişti.

Derginin yayıncı şirketi Conde Nast, iki rap yıldızının ticari markayı izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Manhattan federal mahkemesine önceki gün şikayette bulundu.

Condé Nast, müzisyenlerin 135 milyondan fazla sosyal medya takipçisi de dahil olmak üzere tanıtım kampanyasının ‘tamamen‘ Vogue ticari markalarının izinsiz kullanımı ve derginin genel yayın yönetmeni ‘Anna Wintour’un sevgi ve desteğini aldıkları’ şeklindeki sahte beyanları sebebiyle şikayette bulundu. Dilekçede, ‘bütün bunların yalan olduğu ve hiçbirine Conde Nast tarafından izin verilmediği’ belirtildi.

Condé Nast, davalıların ayrıca Vogue’un tasarımını taklit eden bir dergi üretip bu ‘sahte baskıyı’ dağıttığını, medya kuruluşlarının ve okurun kafasını karıştırdığını söyledi.

Condé Nast, 31 Ekim’den beri Toronto’dan Drake ve Atlanta’dan 21 Savage ile olan anlaşmazlığı çözmeyi denediğini için defalarca denediğini söylüyor. En az 4 milyon dolar tazminat istiyor.

Sanıkların avukatı Larry Stein, şikayeti henüz incelemediği için bir yorum yapmadı.