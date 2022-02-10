Virgil Abloh tasarımı 200 çift Nike ayakkabı 25 milyon dolara satıldı

Geçen yıl hayatını kaybeden Fransız moda evi Louis Vuitton’un kreatif direktörü Virgil Abloh tarafından tasarlanan 200 çift Nike Air Force 1 ayakkabı 25 milyon dolara (338 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Sotheby’s

Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 37 numara ayakkabılar 350 bin doların (4 milyon 735 bin) üstünde fiyatıyla en pahalı çift oldu.

Açık artırmadan elde edilen gelir baştaki tahminlerin çok üstüne çıktı. Bir çift için 2 bin dolardan başlayan açık artırmada kapanış fiyatının 5 bin-15 bin dolar olacağı tahmin ediliyordu.

Açık artıma bitiminde ayakkabıların bir çifti ortalama 100 bin dolara alıcı bulurken, en ‘ucuza giden‘ bile 75 bin doların üzerine satıldı.

Özel üretim ayakkabılar, Louis Vuitton’un Abloh’nun kreatif direktörlüğünde 2022 ilkbahar-yaz erkek koleksiyonu için tasarlanmıştı. LV monogramlı deri ayakkabılar yine monogram dokulu turuncu çantasıyla birlikte satıldı.

Satıştan elde edilen gelir, Abloh’nun kurduğu ve umut vadeden siyah tasarımcılara burs sağlayan vakıfta kullanılacak.

Kasım ayında kanser nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybeden Abloh, ABD’li rapçi Kanye West’in kreatif direktörü olarak tanınmış, Louis Vuitton’da o koltuğa oturan ilk Afrika kökenli ABD’li olarak tarihe geçmişti.