Louis Vuitton’un kreatif direktörü ve Off-White’ın kurucusu Virgil Abloh hayatını kaybetti

Fransız moda evi Louis Vuitton’un kreatif direktörü ve Off-White markasının kurucusu ABD’li modacı Virgil Abloh 41 yaşında hayatını kaybetti.

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Louis Vuitton’un çatı şirketi LVMH, kansere yenik düşen Abloh’u ‘dahi’ ve ‘vizyon sahibi’ diye niteledi.

Abloh, ABD’li rapçi Kanye West’in kreatif direktörü olarak tanınmış, Louis Vuitton’da o koltuğa oturan ilk Afrika kökenli ABD’li olarak tarihe geçmişti.

Eşi Shannon ve iki çocuğunu geride bırakan Abloh’un Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise onun, ‘kendini çocuklarına adayan bir baba, iyi bir koca, bir oğul, bir erkek kardeş ve bir arkadaş olduğunun’ altı çizildi.

Abloh’a 2019’da kardiyak anjiyosarkoma tanısı konulduğu, ancak onun bunu kamuoyuyla tercih etmediği belirtilen paylaşımda, “Hastalığını saklı tutmayı tercih etti. Bir dizi tedavi gördü. İyimserliğini hiç kaybetmedi” dendi.

Moda dünyasına yön veren isimlerden biri olarak nitelendirilen Abloh, DJ’lik de yapıyordu, mühendislik ve mimarlık okumuştu.

LVMH CEO’su Bernard Arnault, “LVMH ailesi benimle birlikte büyük üzüntü içinde olduklarını ifade etmek istiyor. Düşüncelerimiz ve kalbimiz ailesiyle” dedi.