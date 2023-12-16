Victoria Beckham memelerini büyüttüğü için pişman

Victoria Beckham, meme büyütme ameliyatı yaptırdığına pişman.

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Beckham yıllar önce estetik operasyon geçirdiği yönündeki iddiayı reddetmişti: “Tırnaklarım dışında tamamen doğalım. Saçlarım için biraz yardım alıyorum ve biraz da bronzlaştırıcı kullanıyorum. Hepsi bu.” İlk estetik itirafıysa 2017’de implantlarını çıkarttıktan sonra gelmişti.

Allure dergisine konuşan Beckham, memelerine yaptırdığı estetik operasyondan pişmanlık duyduğunu söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, keşke memelerimi büyütmek için ameliyat olmasaydım. 12 yaşındaki kızım Harper’la bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim, ama henüz o noktada değiliz.”