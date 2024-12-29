Veysi Sarısözen: Erdoğan, HTŞ'yle 'Münhasır Ekonomik Bölge' anlaşması yapacak

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Erdoğan, HTŞ ile “Münhasır Ekonomik Bölge” anlaşması yapacak. Amacı Doğu Akdeniz’de var olan doğal gaz ve petrol kaynaklarına el koymak. İkincisi bu amaçla Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı Libya, Mısır, Lübnan, Suriye ve Kuzey Kıbrıs ile bir blok kuracak, üçüncüsü, “uluslararası camiaya gücümüzü gösterecek, dödüncüsü, Türk devleti Akdeniz’i “Mavi Vatan” yaparak yayılacak, beşincisi CHP de bu bölgesel emperyalist planı destekleyecek.

Gölge Bakan bu açıklamayı yapar yapmaz, bu defa Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefaiogiannis sert tepki gösterdi ve “2020’de olduğu gibi silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecek” dedi. Bu arada ABD’nin Yunanistan’da yeni üsler kurduğunu, Yunanistan’a F-35 uçakları vermeye hazırlandığını, aynı zamanda Kıbrıs’ın Güneyinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silahlandırdığını hatırlatayım. CENTCOM’un da Türk devletinin Rojava’ya karşı saldırıları karşısında Kuzey ve Doğu Suriye’deki askeri güçlerini takviye ettiğini de buna ekleyeyim. Bunun anlamı Erdoğan rejiminin bölgede kendi varlığını tehlikeye sürüklediği bir maceraya atılmış olduğu gerçeğidir.

Sistem içinde olsa bile, birazcık vatansever bir muhalefet, bu gidişe itiraz eder.

Ne yazık ki, CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklaması böyle bir sağduyulu yaklaşımdan CHP’nin uzak olduğunu göstermiştir.

Veysi Sarısözen’in yazısı