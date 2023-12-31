Veysel Ulusoy: Sporun siyaseti ve siyasetin sporu

Sporun siyasetinin bütünleştirici ve toplumsal hayatı derinden etkileme özelliğini daha iki gün önce oynan(a)mayan Fenerbahçe ve Galatasaray maçının çıktılarında hissettik. Siyasi görüşlerinden bağımsız olarak, ulusun çoğunluğunun yine ulusun değerleri etrafında nasıl buluştuğunu gözlemledik. Öyle bir değerler yumağı ki ülkeyi adeta dağılmaya, ayrımcılığa, kayırmacılığa, ekonomik anlamıyla kısırlaşmaya ve fakirleşmeye iten tüm faktörlerin üzerinde bir özelliğe bürünen cinsten hem de.

Özetle, spor siyaseti ile siyasetin sporu arasındaki farkı iyi anlamak, ona göre durum almak gerekir. Toplumsal sancının arttığı bir dönemde sporun siyasetinin, siyasetin sporunu nasıl bir kenara attığını görürsünüz.

Veysel Ulusoy’un yazısı