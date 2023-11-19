Veysel Ulusoy: Gençler zorunlu olarak mevsimsel işlerde çalışıyor

Sanayideki büyümenin durduğu ve çoktan beri sanayi büyümesinin cılız bir aralıkta, yüzde 1’ler etrafında olduğunu düşünürsek eylül ayına ait olan son işgücü verilerinde gençlerin zorunlu olarak mevsimsel işlerde, yani hizmet sektöründe ve geçici işlerde çalıştığını söyleyebiliriz.

Ne acı değil mi?

Bu acı tablo aynı yaş grubunun erkek ve kadın kategorilerinde daha da kötü bir görünüm sergiliyor. İşgücünde bulunan her iki erkekten biri örneğin çalışma olanağı bulurken kadınların ancak dörtte biri bu olanağa sahip olabilmektedir. Bir de buna kadınların işgücüne katılma oranının yüzde 30’larda olduğunu eklersek resmin görünümünü daha açık bir şekilde ortaya koyabiliriz.

Verilerin ortaya çıkardığı bir diğer fotoğrafsa gençlerin pandemi döneminde inanılmaz ölçüde işgücünden çekilmeleridir. Pandemi öncesi 6 milyona doğru yol alan işgücünün 2020 yılı içinde 4 milyona düşmesi ve günümüzdeyse pandemi öncesi seviyeyi yakalamaya çalışması işgücü piyasasında önemli bir kaybı ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir anlatımla, gençlerin sadece pandemiden olumsuz etkilenmediğini, günümüzde 7 milyon olması gereken işgücünün 5 milyonun biraz üstünde konum bulduğunu, yapısal çöküşün en çok da bunlar üzerinde hasar bıraktığını ve maalesef daha uzun yıllar bu hasarın devam edeceğini belirtmek yanlış olmaz.

Geleceğimizin garantisi niteliğindeki bu genç grubun çalışma alanı bulamaması, bulsa bile asgari ücrete mahkûm edilmesi Türkiye’nin verimliliğini, inovasyonunu, toplam faktör verimliliğini ve daha nice gelişmeleri engelleyeceğini söylemeye bile gerek yoktur.

Veysel Ulusoy’un yazısı