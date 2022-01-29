Vergiler tüketiciyi yıldırdı: İçki tüketiminin en az yüzde 40 azalması bekleniyor

Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ocakta içki tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 azalmasının beklendiğini söyledi.

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Türkiye, istatistiklere göre aslında var olmayan bir içki tüketimi sorunuyla ağır ekonomik yaptırımlarla mücadele ediyor. Peş peşe gelen vergi zamlarıysa bir kesim tarafından ‘yaşam tarzına müdahale’ olarak yorumlanıyor. Öyle ki Türkiye 47 Avrupa ülkesi arasında içki tüketiminde sonuncu, içkilerden alınan vergi yüzdesi bakımındansa üçüncü konumda.

Yıl başında içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yüzde 47 zam gelmişti.

Son verilere göre astronomik vergi zammına rağmen Türkiye’de içki tüketimi geçen yıl yüzde 1,9 oranında arttı. Bu da yaklaşık 1 milyar litre içki tüketildiği anlamına geliyor. Son dört yıllık artışın ortalaması da yüzde 1,8.

Buna karşılık ‘bandrol’ bazlı bakıldığında gecen yılki artış yüzde 10. Aradaki yüzde 8’lik fark stoktan kaynaklanıyor.

Bir grup gazeteciyle Zoom üzerinden bir araya gelen Kömür şunları söyledi: “Vergi artışından gelen altı aylık yük yüzde 47. Bir de bunun temmuzu var. Sıkıntı bu. Benim ocaktaki iyimser tahminim tüm kategorilerde yüzde 40 düşüş. Burada ÖTV zammı, aralıktaki büyük tüketim ve Omicron’un etkisi var. Zammın asıl etkisini ocak-şubat-mart ortalamasında göreceğiz. Ben kötüleşerek devam edeceğini düşünüyorum.”

Kömür, şöyle devam etti: “Bizim odağımızın ihracat olması lazım ama en çok satan ürünümün 175 TL’den 250 TL’ye çıktığı bir dönemde ihracata zaman kalmıyor, başka öncelikler geliyor. Maliyet artışını nasıl dizginleyebilirim diye düşünmekten, iç pazarla uğraşmaktan dış pazarlara zaman kalmıyor.”

Söz konusu 250 liralık fiyatta Mey | Diageo kaynaklı zam 10 lira. Yani zammın 65 lirası vergiden kaynaklanıyor. İlginç bir veri de şu: Rakı, son bir yılda fiyatı en az artan tüketim maddelerinden biri.