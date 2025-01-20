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Yaramazlara biraz batar!

Vergi uzmanı Bingöl: 23 yılda 3 trilyon 57 milyar dolar vergi toplandı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Bu ülkede son 23 yılda ortalama dolar kuruyla 3 trilyon 57 milyar 613 milyon dolar (yaklaşık 108 trilyon 798 milyar lira) vergi toplanmıştır” dedi.

Ozan Bingöl. Fotoğraf: Arşiv

Bingöl, X’te toplanan vergiye rağmen hala ülkede yoksulluğun konuşulmasını vurgulayarak şunları söyledi:


“Bu ülkede son 23 yılda ortalama dolar kuruyla 3 trilyon 57 milyar 613 milyon dolar vergi toplamıştır. Bu kadar vergi ödeyip;

  • Tekrar köprüye, yola para ödüyorsak
  • Muayene katkı payı ödüyorsak
  • Orantısız harçlara boğuluyorsak
  • Devlet okulunda okuyan çocuğumuz için temizlik malzemesi alıyor, aile birliğine bağış yapmak zorunda kalıyorsak
  • Ve hala o ülkede açlığı, yokluğu, yoksulluğu konuşuyorsak

O zaman vergilerimiz nerede?”

İktisatçı Mahfi Eğilmez de ülkede toplanan vergilere ilişkin şöyle konuştu:

“Ödediği vergilerin nereye harcandığını soramayan bir toplum her geçen gün daha çok vergi ödemek zorunda kalır.”

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