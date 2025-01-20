Hazine 28 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesiyle 28 milyar lira borçlandı.

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İhalede, altı ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 39,98, bileşik faiz yüzde 43,97 oldu.

Nominal teklifin 60 milyar 390,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 593,6 milyon lirayken net satış 17 milyar 996,4 milyon lira.

İhalede kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından 18 milyar 462,5 milyon liralık teklif alınırken ayrıca bu kesime 10 milyar lira satış yapıldı.

Hazine, böylece toplam 28 milyar 46,4 milyon lira borçlandı.