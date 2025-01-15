Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi gelirleri bir yılda yüzde 62 arttı

2024’te vergi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 7 trilyon 304 milyar 863 milyon lira oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık 2024 ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık 2023’te 1 trilyon 395 milyar 37 milyon lirayken geçen yılın aynı ayında yüzde 22,3 artışla 1 trilyon 706 milyar 788 milyon liraya çıktı.

Böylece 2024’te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon lira ödeneğin yüzde 15,4’ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,7 artışla 27 milyar 574 milyon liraya yükseldi ve bu harcamalar bütçede öngörülen 312 milyar 451 milyon lira ödeneğin yüzde 8,8’ine denk geliyor.

Cari transferler Aralık 2024’te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 arttı ve 429 milyar 888 milyon lira oldu.

Aralık 2024’te 218 milyar 75 milyon lira sermaye gideri olurken sermaye transferi 568 milyar 644 milyon lira olarak hesaplandı. Borç verme giderleriyse 64 milyar 861 milyon lirayı buldu.

Faiz giderleri de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artışla 75 milyar 253 milyon liraya ulaştı.