Vedat Milor: Sevdiğim lokantalara gidemiyorum

Ülkeme gelince meyhane ve kebapçılara, Adana Ocakbaşı ve Balat Sahil Restoran hariç, gidemiyorum. Gidemiyorum çünkü yasa delinip kolektif biçimde sigara içiliyor. Burnum kırılıyor, dumandan gözüm yaşarıyor, yemeğin kokusunu ve tadını alamıyorum. Bizde yasa var ama uygulanmıyor…

Vedat Milor’un yazısı