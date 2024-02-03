Vedat Milor: Sevdiğim lokantalara gidemiyorum

Ülkeme gelince meyhane ve kebapçılara, Adana Ocakbaşı ve Balat Sahil Restoran hariç, gidemiyorum. Gidemiyorum çünkü yasa delinip kolektif biçimde sigara içiliyor. Burnum kırılıyor, dumandan gözüm yaşarıyor, yemeğin kokusunu ve tadını alamıyorum. Bizde yasa var ama uygulanmıyor…
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TÜİK’e göre enflasyon ENAG’ın yarısı
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ocakta yüzde 64,86 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 6,7 oldu.
Borsa güne nasıl başladı? – 5 Şubat 2024
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 yükselişle 8.716,57 puandan başladı.
ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 129
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ocakta aylık yüzde 9,38 arttı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın aralık verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,12, yıllıksa yüzde 127,21 artmıştı. Ocakta aylık artış yüzde 9,38 oldu. ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası da […]
Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 5 Şubat 2024
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,52, avro/TL 32,902 seviyesinden güne başladı.
Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Şubat 2024
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.992 liradan işlem görüyor.