Vedat Milor: Bond’un kasabası Matera…

‘James Bond’ filminde görüp özendiğim Matera’ya gittim. Adeta zaman durmuş, Ortaçağ’a geri gidiyorsunuz.

Burada hem çok iyi hem de fiyatları turistik olmayan bir lokanta bulduk: L’Abbondanza Lucana. Tarihi avlusuna kurulduk.

Çok güzel bir meze ya da antipasti tabakları var. Kuru domatesle gelen fırında ısıtılmış ricotta peyniri nefis.

***

Bir günlüğüne gittim çünkü hayal kırıklığına uğramaktan korkuyordum. Tam tersi oldu. Bana göre efsunlu bir kasabayla karşılaştım. Hâlâ turistik değil. Ticarileşmemiş. Âdeta burada zaman durmuş.

Vedat Milor’un yazısı