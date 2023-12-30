Vedat Milor: 2023’te en beğendiğim 10 yemek

Geçen yılda en beğendiğim 10 yemek derken ülkemde yediklerimden bahsediyorum. Hemen iki noktayı vurgulayayım. Birincisi, elbette ki en sevdiğim 10, o kategoride ülkede yapılan en iyisi demek değil. Örneğin ben falancanın kapalı kıymalı pidesi desem bu sadece 2023 yılında benim yediklerim arasında en iyi bulduğum. Biri daha iyisini Samsun’da yapan bir pideci var diyebilir. Haklı da olabilirler ama ben geçen sene Samsun’a gitmediğim için orasının adı geçmemiştir. İkincisi, bu sıralama 1’inciden 10’uncuya değil. Benim gözümde aşağıda bahsettiklerimin hepsi eşit değerde.

1- Salata / Basta! Neo-Bistro, Fenerbahçe

2- Kuzu şaşlık / Gallada, Karaköy

3- Mantı / Yeni Lokanta, Beyoğlu

4- Oğlak ve kuzu kol / Nazende, Caddebostan

5- Sakatat / The Salaş, Ataşehir

6- Tatlı / Alaf, Kuruçeşme

7- Çibörek / Alaf, Kuruçeşme

8- Kuzu kavurma / Kanaat Lokantası, Balıkesir

9- Kaburga dolması (sura) / Bahar Lokantası, Edremit

10- Dil balığı / Saki Rum Meyhanesi, Bursa

Vedat Milor’un yazısı