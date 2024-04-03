Vanspor-Ankaraspor maçı ertelendi

Genel müdürü bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Kanal İstanbul hattındaki inşaatı ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İSKİ’nin dün Kanal İstanbul hattındaki TOKİ konutları için kaçak yapı ve yıkım kararı verdini duyurdu ve ekledi: “Operasyon tesadüf değildir.”