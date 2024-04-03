Vanspor-Ankaraspor maçı ertelendi

Vanspor-Ankaraspor futbol karşılaşması 17 Nisan’a ertelendi.
Seçilen Van Büyükşehir Belediye başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı. Bunun üzerine Van İl Seçim Kurulu, Van büyükşehir belediye başkanı mazbatasını, seçimi kaybeden AKP adayına verilmesine karar vermişti.
DHA’nın haberin Van’da çıkan olaylar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig’de bugün saat 15.00’te oynanması gereken Vanspor-Ankaraspor mücadelesi erteledi.
Van’da mazbata AKP adayına verildi: ‘Siyasi darbe’