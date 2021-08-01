Van’ın iki ilçesinde sel nedeniyle evleri su bastı, 105 koyun öldü

Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, birçok ev hasar gördü, bir ahır yıkıldı ve 105 koyun öldü.

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Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçıklı Mahallesi’nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Yağışların ardından gelen selde 20 evi su bastı, bir ahır yıkıldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, sondaj makineleriyle evlerdeki suyu tahliye etti.

AA’nın aktardığına göre Yukarı Balçıklı Mahallesi Muhtarı Abdulbari Sak, 50 koyunun öldüğünü aktararak, “Bu zamana kadar yaşanan en büyük seldi” dedi.

Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrasında etkili olan yağışın ardından gelen selde altı ev, iki araç ve iş yeri hasar gördü, 55 koyun öldü.