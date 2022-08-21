Van’da sahte içkiden zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

Van’da sahte içkiden zehirlenen sekiz kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan iki kişi hayatını kaybetti.

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Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 19 Ağustos’ta sekiz kişi sahte içkiden zehirlendikleri gerekçesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kendisi de hastaneye kaldırılan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlendi.

Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu iki kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki altı kişinin tedavisi sürüyor.