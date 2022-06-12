Van’da 5 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35’te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA’ya konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını söyleyerek, “Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor” dedi.