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Yaramazlara biraz batar!

Van’da 3,9 büyüklüğünde deprem


Van’da gece yarısı 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’a göre merkez üssü Çaldıran ilçesi olan depremin derinliği 3,2 kilometreydi.


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