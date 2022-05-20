Van’da 3,9 büyüklüğünde deprem

Van’da gece yarısı 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’a göre merkez üssü Çaldıran ilçesi olan depremin derinliği 3,2 kilometreydi.
Yaramazlara biraz batar!
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