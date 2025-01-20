Van, Bitlis ve Muş'ta 293 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Bitlis ve Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 293 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Van’da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Van Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 98 mahalleyle 157 mezranın yolu kapandı.
270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi, kentte gece saatlerindeki kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.
Kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Muş
Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana süren kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 11 köy yolunun kapandığını belirtti. Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.