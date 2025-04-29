'Valinin yeğeniyim' diyen çakarlı sürücüye üç ceza birden

Sarıyer’de çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren kişiye “Valinin yeğeniyim” diyen sürücüye üç ceza birden kesildi.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

İstanbul’da gözaltına alınan 22 yaşındaki S.O.’ya ‘mevzuata aykırı ışıklı tertibat kullanmak’, ‘standart dışı plaka’, ‘tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘yakın takip‘ ve ‘trafiği tehlikeye düşürmek suretiyle araç kullanmak’ suçlamalarıyla 146 bin 134 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca S.O.’nun ehliyetine 30 gün süreyle ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül X’ten şu açıklamayı yapmıştı:

“Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi.”



