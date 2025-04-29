'Valinin yeğeniyim' diyen çakarlı araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılacak

Sarıyer’de, çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye “Valinin yeğeniyim” diyen ve daha sonra uzaklaşan kişi hakkında yasal işlem başlatılacak.

Çakarlı araç. Fotoğraf: Dailymotion (Temsili)

Maslak Ayazağa’da seyir halindeki bir sürücü, çakar tertibatı kullanan aracın önüne geçmeye çalıştığı anları kameraya aldı.

Söz konusu görüntülerde çakar tertibatı kullandığı iddia edilen kişi, aracının aralık olan camından “Valinin yeğeniyim” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi.”