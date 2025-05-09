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Valilik duyurdu: İsrail Başkonsolosluğu çevresinde ateş açan kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesleri duyulması üzerine yapılan çalışmada şüphelinin gözaltına alındığını ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Valiliğin açıklamasına göre bugün 14:30 sıralarında İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyuldu.


Ekipler silah kullanan şahsın kimliğini belirledi.

56 yaşındaki şüpheli B.K. gözaltına alınırken konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

B.K’nin konsolosluk yakınına silahın yanısıra kılıçla geldiği, “İsrail’i istemiyorum” diye bağırarak havaya ateş açtığı belirlendi.

Beş el ateş eden B.K.’nin ‘kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret’ suçlarından yedi ‘şüpheli’ kaydı bulunduğu tespit edildi.

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