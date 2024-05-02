Vali Gül ‘Basını süpür’ diyen polis amiri adına özür diledi

İstanbul Valisi Davut Gül, bir polis amirinin gazeteciler için “Basını süpür” ifadesini kullanmasına ilişkin “Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim” dedi.

Davut Gül. (ANKA)

1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen sendika ve sivil toplum örgütlerinin buluşma noktalarından biri de Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ydı.

Polis Taksim’e yürümek isteyen gruba müdahale etmiş, müdahale sırasında 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayları görüntülemek isteyen gazeteciler için bir polis amirinin “Basını süpür, biraz daha süpür” talimatı vermesi ve kalkanlarla engellenmesi tepki çekmişti.

Benzer bir talimat iki ay önce de İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti’ni görüntülemek isteyen gazeteciler için verilmişti.

ANKA’nın haberine göre İstanbul Valisi Gül, Basın Konseyi’nin düzenlediği Basın Özgürlüğü Ödül Töreni’nde bu konuya ilişkin soruyu yanıtladı:

“Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim.”