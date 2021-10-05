Spor Toto Şampiyonlar Kupası Vakıfbank’ın

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenen VakıfBank kupasını aldı.

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Çekişmeli maçta ilk sette 9-9 beraberliğin ardından Eczacıbaşı Dynavit servislerde kritik hatalar yaptı. Bunu iyi değerlendiren VakıfBank, Meryem Boz’la serviste bir sayı bularak 18-16 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-21 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci setine Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı ve 7-5 öne geçti. Zehra Güneş’le bloktan sayı bulan VakıfBank, Braga’yla bir sayı daha bularak 16-12 üstünlük yakaladı. Çaprazda Hande ve Boskovic’le sayılar bularak sete tutunmaya çalışan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 16-15 getirdi. Rakibinin servisteki hatalarını yine iyi değerlendiren VakıfBank, 2. seti de 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Son sette rahat bir oyun sergileyen VakıfBank, etkili servislerinin yanı sıra blok üstünde sayılar buldu ve bu seti de 25-29 aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde kupayı kazanan VakıfBank’a ödülü verildi.

İkincilik ödülü ise Eczacıbaşı takımının kaptanı Tuana Boskovic’e verildi.

Maçın ardından VakıfBank oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Cansu Özbay oldu.