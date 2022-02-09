Vaka yoğunluğunda zirvedeki Kırklareli’ne uyarı: Grip sandığınız aslında Covid

Kırklareli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İsmail Yalçın Kaya, soğuk algınlığı geçirdiğini düşünen kişilerin aslında Covid-19’a yakalandığını belirterek, test yaptırmanın önemine dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre 22-28 Ocak’ta Türkiye’de her 100 bin kişide en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü il Kırklareli olmuştu. Kentte her 100 bin kişide görülen 889,32 vaka sayısı 1214,42’ye yükselmişti.

Vatandaşların hasta olup ‘soğuk algınlığı geçiriyorum‘, ‘gribim‘ diye düşünerek test yaptırmadan dışarıda gezdiklerine ve bu nedenle hastalığın hızla yayıldığına dikkat çeken Dr. Kaya, en ufak belirti de test yaptırılması gerekliliğinin önemini vurguladı.

Doktor şöyle devam etti: “Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünerek sosyal yaşamına devam edenlerden pek çoğu aslında Covid-19 geçiriyor bunu bilmedikleri için de gezinerek salgının yayılmasına sebep oluyorlar. Mümkün olduğu kadar temaslı ve pozitif hastaları evlerinden çıkmamalı. Lütfen bu virüsü ciddiye alalım. Artık yoğun ve kalabalık ortamdan uzak duralım. Sosyal aktivitelerden bir süre daha uzak duralım. Mesafe, maske, hijyene dikkat edelim. Vakalar maske takılmamaktan kaynaklı. İnsanlar artık Covid-19’u önemsemiyorlar ve önemsemedikleri içinde vakalar artıyor.”

Yoğun bakımda aşılı hasta yok

Aşı olmayanlarda hastaneye yatışların görüldüğünü dile getiren Kaya, kentte aşılı olup yoğun bakımda yatan hastanın bulunmadığını kaydetti. Aşılı olanların hastalığı daha hafif atlattığını bildiren Kaya “Hastalığı atlattıktan sonra değil, hasta olmadan önce aşı olunmalı. Bazı vatandaşlarımız hasta olduktan sonra koşarak aşı olmaya geliyor” dedi.