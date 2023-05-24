Uzmanlara göre borsada 4400 seviyesi kritik

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, teknik açıdan borsada 4400 seviyesinin kritik olduğunu söyledi.

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Piyasalar 14 Mayıs öncesi seçimlerin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. İkinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi. 15 Mayıs’ta borsa çakılırken devre kesiciler çalıştırıldı.

BIST-100 endeksi 4480 seviyesinde. Ancak oynaklık sürüyor.

Ekonomi gazetesinden Hakan Güldağ ve Barış Esen’in yayınına konuk olan Nuri Sevgen, borsa için 4400 seviyesinin kritik olduğunu söyledi.

Sevgen şunları söyledi: ”Bu seviye üzerinde kaldığımızda sıkıntı yok. Ama altına girersek 100 günlük ortalama olduğu için sıkıntı var. O yüzden bu seviye takip ediliyor. Bugün seçimden önce nakde dönmek için son gün. Çarşamba günü satılan pozisyonlar cuma günü nakde dönebiliyor. Bunun hareketliliğini gözlemleyeceğiz. Gözümüz döviz tarafında.”