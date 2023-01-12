Uzman: Boşuna beklemeyin, otomobil fiyatları artacak

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, hükümetin sıfır otomobillerdeki matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin etkisinin bittiğini belirterek, otomobil fiyatlarında artış beklediğini söyledi.

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İktidar uçan fiyatları durdurabilmek için kasımda sıfır otomobiller için matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesi getirmişti. Düzenleme, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkilemişti.

Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan dokuzu yüzde 80’lik yüksek ÖTV dilimine girmişti. Matrah artışıyla bazı araçlar tekrar yüzde 50 ve 60’lık ÖTV dilimine girmişti. Fiyatları da belli oranda düşmüştü. Ama uzmanlar bu önlemlerinin etkisinin en fazla üç ay olacağını söylemişti.

Düzenlemeye rağmen araç fiyatlarındaki artış devam etti.

Mesele Ekonomi YouTube kanalında konuşan EBS Danışmanlık müdürü Şahin, bu düzenlemenin etkisinin bir buçuk ayda bittiğini söyledi. Seçim öncesi ÖTV indirimi beklemediğini belirterek, ‘bulabilenin’ araç almasını önerdi. Şahin, ”Otomobil alacaklar boşuna beklemeyin, çünkü fiyatlar çok daha fazla artacak. Yarın daha pahalıya alacaksınız. Daha ocak başında bile zamlar başladı. Henüz 2023 model otomobiller de piyasaya çıkmadı. O yüzden bu dönem içinde gelecek zamları hayal dahil edemiyorum” dedi.

Firmaların araç alımlarında aylar sonrasına randevu verdiği belirten Şahin, çip krizinin 2023’te de süreceğini belirtti.