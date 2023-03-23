Uzlaşma sağlanamadı: Sol Parti, emek ve özgürlük ittifakına katılmayacak

Emek ve özgürlük ittifakının genişleme çabalarında Sol Parti’yle görüşmelerde uzlaşma çıkmadı.

Fotoğraf: Sol Parti

Seçimde millet ittifakının lehine cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan emek ve özgürlük ittifakı genişleme çabaları kapsamında Sol Parti’yle görüşüyordu.

Seçime ittifakla girecek partilerin ittifak protokollerinin YSK’ye teslimi için son güne girilirken (24 Mart) Sol Parti’nin seçimlerdeki tutumu da kesinleşti.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın haberine göre emek ve özgürlük ittifakında yer almama kararı alan Sol Parti, bunun nedeniniyise ‘ittifaka sunduğu önerilerin kabul edilmemesi’ olarak açıkladı.

Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, ittifak görüşmeleri kapsamında HDP’yle üç kez görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:

“İttifaka, seçime Sol Parti olarak kendi kimliğimizle gireceğimizi belirttik. Emek ve özgürlük ittifakı ile Sosyalist Güç Birliği’ni yan yana getiren bir adım atılabilirse seçim işbirliği için bunu önemsediğimizi ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ifade ettik. Ancak bize emek ve özgürlük ittifakı çatısı altında seçime girme önerisinde bulunuldu ve bazı kentlerde seçime girmememiz istendi. Biz de emek ve özgürlük ittifakının bir parçası olmadığımızı belirttik. Biz, bir seçim işbirliğini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu seçim işbirliğinin isminin, her iki bloku temsil eden bir isim olması gerektiğini söyledik. Bugün itibarıyla seçim işbirliği arayışımıza bir karşılık bulamadık. Ama şunu söylemek gerekir ki biz seçim sürecinde ve seçimden sonra da HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakı’yla dayanışma ve işbirliğini sürdürmekte kararlıyız. Seçime kendi kimliğimizle, Sosyalist Güç Birliği olarak giriyoruz.”

Emek ve özgürlük ittifakında HDP, TİP, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor.