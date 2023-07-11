Uzi ve Mustafa Sandal arasında ‘konser sırası’ atışması

Rapçi Uzi (Utku Cihan Yalçınkaya) ve popçu Mustafa Sandal arasında ‘konser sırası’ tartışması çıktı. Tartışma daha sonra ‘en çok kimin şarkılarının dinlendiği’ne bağlandı.

Fotoğraf: Instagram

Uzi, ekonomi sınıfında uçmak istemediği için Ağrı konserine katılmadığına dair iddiaları reddederek edilen Mustafa Sandal’ı suçladı: “Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal’ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!”

Uzi’nin bu açıklamasına Sandal’dan yanıt geldi. Sandal Twitter’dan şunları yazdı: ”Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet ‘hit’ olmuş eserin olduğunda, Avrupa’da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder, destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim.”