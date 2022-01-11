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Yaramazlara biraz batar!

Üzerine sürdüğü arabasıyla köpeği ezerek öldüren zanlı serbest bırakıldı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, arabasıyla bir köpeği bilinçli bir şekilde ezerek öldüren zanlı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görsel: Twitter

AA’nın aktardığına göre dün cipiyle Bahçeşehir 2’nci Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı’nda seyreden Katar uyruklu A.H.A.Q.M. yol kenarındaki köpeğe çarptıktan sonra kaçtı.


Köpeğin ölmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen A.H.A.Q.M. yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracıyla yol kenarındaki iki köpeğin üzerine doğru hareket etmesi, köpeklerden biri kaçarken diğerinin aracın altında kalması yer alıyor.

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