Uzayın derinlikleri gardıroba girdi

Bir moda markası, uzay teleskobu James Webb’in çektiği ayrıntılı evren görüntülerini, elbise, hırka ve tişörtlere desen yaptı.

Ceket ve tişört 49.99 dolar (880 lira) Fotoğraf: Shava

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) uzak evrenin şimdiye kadar çekilmiş en net ve en ayrıntılı görüntüsünü 11 Temmuz 2022’de yayınlamıştı.

Space.com’un haberine göre, Shava adlı moda markası bu gelişmeyi değerlendirmekte gecikmedi ve akıllara kazınan görüntüleri giysilere taşıdı. JWST temalı koleksiyon uzay görüntülerinin basılı olduğu pamuklu malzemeden üretilen elbise, hırka ve tişörtten oluşuyor.

Internet üzerinden satış yapan Shava’nın kurucusu Jaya Iyer, “Görüntüler yayınlanır yayınlanmaz, müşterilerimiz bunları giysilerin üzerinde görmek istediklerini söylediler. O kadar güzel görüntüler ki yapmasak olmazdı” dedi.

Jaya Iyer, herhangi bir modacı değil. 2015’te markayı ‘uzaya takıntı derecesinde merak duyan’ kızından esinlenerek kurmuş. Uzay dışında bilimin farklı alanlarında tematik koleksiyonlar çıkarıyor.

Şimdi tişört, hırka ya da elbise olarak üzerinizde taşıyabileceğiniz görüntüler, SMACS 0723 gökada kümesini 4,6 milyar yıl önce ortaya çıktığı şekliyle gösteriyor. Bu gökada kümesinin birleşik kütlesi, arkasındaki çok daha uzak gökadaları büyüten bir yerçekimi merceği görevi görüyor.