‘Uyuşturucu baronu’ savcı, meslekten çıkarıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan savcı Osman Yarbaş’ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021’de bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdiği operasyonun şüphelisinin, Adana’da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalardaysa C.A.’nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana’da görevli savcı Yarbaş’a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Yarbaş’ın, 5 Temmuz’da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya’da düzenlenen ikinci operasyonda tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polislerden M.B.Y.’yle de Antalya’ya gittiği belirlenmişti. NTV’nin haberine göre Yarbaş’ın uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili talimatlar verdiği de belirtilmişti.

Operasyonlarda dördü polis 14 zanlı tutuklanmıştı.

HSK 2’nci Dairesi, 11 Mayıs’ta savcı Yarbaş’ı görevden uzaklaştırmış, yürütülen inceleme ve soruşturma çerçevesinde HSK müfettişlerince savcının meslekten ihracı teklif edilmişti. 23 Temmuz’da da Yarbaş tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında elde edilen delilleri değerlendiren HSK İkinci Dairesi, Yarbaş’ın meslekten çıkarılmasına hükmetti.