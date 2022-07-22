‘Uyuşturucu baronu’ savcı tutuklandı

Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonunda dördü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görevden uzaklaştırdığı savcı Osman Yarbaş, Adana’da tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konya başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Antalya’da gözaltına alınan savcı Yarbaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana’ya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yarbaş, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcı, nöbetçi hakimlikçe ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘suç örgütü kurma’ iddiasıyla tutuklandı.

Ne olmuştu?

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021’de bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdiği operasyonun şüphelisinin, Adana’da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A.’nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana’da görevli savcı Yarbaş’a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Yarbaş’ın, 5 Temmuz’da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya’da düzenlenen ikinci operasyonda tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polislerden M.B.Y.’yle de Antalya’ya gittiği belirlenmişti.

Operasyonlarda dördü polis 14 zanlı tutuklanmıştı.

HSK 2’nci Dairesi, 11 Mayıs’ta savcı Yarbaş’ı görevden uzaklaştırmış, yürütülen inceleme ve soruşturma çerçevesinde HSK müfettişlerince savcının meslekten ihracı teklif edilmişti.