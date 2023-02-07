Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

ABD merkezli şirket ilk aşamada Gaziantep’in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihli uydu görüntülerini paylaştı.

4 Ekim 2022 depremden önceki görüntü: 7 Şubat 2023 depremden bir gün sonraki görüntü Büyütmek için tıklayın

İslahiye.