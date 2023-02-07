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Yaramazlara biraz batar!

Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.


ABD merkezli şirket ilk aşamada Gaziantep’in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihli uydu görüntülerini paylaştı.

4 Ekim 2022 depremden önceki görüntü:
7 Şubat 2023 depremden bir gün sonraki görüntü
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İslahiye.
İslahiye.

Hatay ve Kahramanmaraş’taki yıkım Reuters objektifinde

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Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı. İlk aşamada Gaziantep İslahiye’deki deprem öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan şirket, bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tek cümleyle durum: Ambulanslara yakıt bulunamıyor

Hastanelerin de büyük zarar gördüğü deprem bölgesinde tıbbi araç-gereç, ilaç sıkıntısı had safhaya ulaştı. Ameliyathaneler kullanılamaz durumda, ameliyat malzemeleri ise yetersiz. Hekimler, felaket bölgesinde sahra (çadır) hastaneleri kurulmasını istiyor.