Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üstüne kahve dökülünce vücudunda yanıklar oluşan kişi Starbucks’a dava açtı

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan, satın aldığı kahvenin dökülmesi sonucunda vücudunda yanıklar oluşan bir kişi Starbukcs’a dava açtı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Harris bölgesindeki mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre Mary Simms, 14 Nisan’da, kahve satan zincirin Tomball kentindeki, arabaya servis yapan şubesinden satın aldığı kahve için ödeme yaparken bir çalışan ona yanlış kahvenin verildiğini söyledi. Elindeki kahveyi iade ederken kapağı uçtu ve üzerine kahve döküldü.


“Kahvenin dökülmesi sonucunda vücudumda birinci ve ikinci derece yanıklar oluştu” ifadelerini kullanan Simms Starbucks’ı ihmalle suçladı.

Simms’in avukatları, kapağın düşmesi nedeniyle oluşabilecek tehlike, sıcak su veya kahvenin dökülebileceği konusunda müvekkillerinin uyarılmadığını savundu. Starbucks, Simms’in fiziki anlamda ve psikolojik olarak acı çekmesine, hastane masrafları ödemesine, yaşam sevincini kaybetmesine ve kazancından olmasına neden olmakla suçlandı.

Simms’in 75 bin doların altında bir tazminat talep ettiği belirtilirken merkezi Seattle’daki şirket konuyu incelediklerini açıkladı.

Starbucks sözcüsü Jory Mendes, “Güvenli bir ortam sağlama konusundaki sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve hissedarlarımız müşterilerimize içecekleri güvenli ve özenli bir şekilde sunulmasını garanti altına aldığımız için bizimle gurur duyuyor” dedi.

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