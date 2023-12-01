Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti.

Can Gürzap.

Son olarak ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan usta oyuncu Gürzap, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Bir Avuç Deniz’, ‘Aşk Beklemez’ ve ‘Medcezir’ gibi yapımlarla da tanınıyordu.

Yarım asrı geçen sanat hayatında birçok oyun sahneye koyan Gürzap’ın vefatını Armağan Çağlayan, “Yattığınız yer nur olsun Can Bey. Huzur bulun…” ifadeleriyle duyurdu.

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944’te İstanbul’da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap’tan alan sanatçı, 1962’de Kadıköy Maarif Koleji’ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi ve Londra’da Central School of Speech and Drama’da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT’de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap’la evlendi. 1978′ de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990’da doğru, güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren ‘Dialog’u kurdu.