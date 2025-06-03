Üsküdar Amerikan Lisesi'nden 'LGBT afişi' açıklaması

Üsküdar Amerikan Lisesi, okuldaki LGBT afişlerinin yönetimden onay alınmadan asıldığını, lisenin ‘tüm faaliyetlerini bakanlığın mevzuatına uygun’ şekilde sürdürdüğünü duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlardan şikayetçi olduğunu öne sürerek okulda denetim yaptığını açıklamıştı.

Okulda ilgili afiş ve reklamların bulunduğunu bildiren bakanlık, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatmıştı.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir.

Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz.”