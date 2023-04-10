Ünlü yıldızın gündüz ışıltılı, gece karanlık dünyası: ‘Aktris’ dizisinden ilk fragman

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolleri paylaştığı, Disney+’ın suç, gerilim ve mizah öğeleri barındıran ‘Aktris’ dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, 31 Mayıs’ta yayınlanacak.
Yayınlanan tanıtımda ayna karşısında oturan Yasemin Derin’in (Pınar Deniz) farklı duygu geçişleri hikayenin içeriğine dair merakı artırırken, dizinin geriliminin de sinyallerini veriyor.
Yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’ dizisinde Deniz ve Kaygılaroğlu’na Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler eşlik ediyor.
Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine ayna tutacak dizi, 31 Mayıs’ta Disney+’ta başlayacak.