‘Aktris’ dizisinden ilk kareler: Pınar Deniz ‘karanlık’ yüzüyle seyirci karşısında

Disney+’ın izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Aktris‘ dizisinden ilk kareler yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz’i, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok farklı rolde izleyeceğiz.

Pınar Deniz

Dijital yayın platformu Disney+‘ın daha önce ‘kod adı Avcı’ olarak duyurulan yeni orijinal dizisi ‘Aktris‘ ismiyle çok yakında izleyicilerle buluşacak.

Uraz Kaygılaroğlu

Yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı gerilim-suç-mizah türündeki Aktris’in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler rol alıyor.

Ahmet Rıfat Sungur

Geçen aylarda çekimleri tamamlanan dizinin sahnelerinden yeni kareler paylaşıldı.

Bugüne kadar oynadığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan Pınar Deniz’in diziden paylaşılan imajı dikkat çekiyor.

İzleyiciler, Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edecekler.