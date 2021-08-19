Ünlü ressam Bob Ross’un hayatı belgesel oldu

Türkiye’de TRT’de yayınlanan programlarıyla hafızalara kazınan ünlü ressam Bob Ross’un hayat hikâyesinin anlatıldığı belgesel, 25 Ağustos’ta Netflix’te gösterime girecek.
‘Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs‘ adlı belgeselin yönetmenlik koltuğunda Joshua Rofe oturuyor.
‘İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebileceği‘ sloganıyla yola çıkan Bob Ross’un programları 80 ve 90’lı yıllarda Türkiye’de hayli ilgi çekiyordu.
Amerikalı ressam ve televizyoncu, 1995 yılında lenf kanseri nedeniyle 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.