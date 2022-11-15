Üniversiteyi bölen resim: ‘Puro içen erkek profesörler’ duvardan indirildi

Leiden Üniversitesi’nin Fakülte Kulübü’nde yıllardır asılı duran bir resim akademisyenleri böldü.

Tartışma yaratan resmin ne olacağı henüz belli değil

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi akademisyenleri birkaç gündür, profesörlere ait Fakülte Kulübü’nün duvarındaki bir resmi tartışıyor. Daha doğrusu, duvardan indirilen bir resmi.

Resim 1970’li yıllarda, bugün 90 yaşında olan Rein Dool tarafından yapılmış. Üniversitenin yönetim kurulunu betimleyen resim, üçü puro içen altı orta yaşlı takım elbiseli erkek profesörü bir masa etrafında toplanmış olarak gösteriyor. Masada kitaplar ve bir de kahve fincanı var.

Dutch News’ün haberine göre, olaylar Hukuk Fakültesi Dekanı Joanna van de Leun ve siyaset bilimci Elina Zorina’nın şikayetleri üzerine başlıyor.

Zorina, resmin ‘ironik veya eleştirel’ bir açıklayıcı notla sergilenmesi gerektiğini söylerken, Joanne van der Leun, ‘Kariyerimin büyük bir bölümünü erkeklerle ve erkek resimleriyle dolu mekanlarda geçirdiğini’ söylüyor ve “Bana kalırsa o resim gidebilir” diyor.

Resim geçen hafta kaldırılıyor ve Dekan Joanna van de Leun, 10 Kasım’da karardan memnun olduğunu belirten bir tweet’i ‘Bugün Leiden Üniversitesi’nde acilan harekete geçildi’ notuyla paylaşıyor.

Twitter üzerinden yürüyen tartışma bundan sonra başlıyor.

İlk olarak, üniversitenin kütüphanelerinden sorumlu Jos Damen, resmin kaldırılmasının ‘geçmişi anlama eksikliğini’ gösterdiğini söylüyor. Fizik profesörü Sense Jan van der Molen ise, tabloyu her zaman ‘takım elbiseli puro içen adamlara karşı ince bir protesto’ olarak gördüğünü açıklıyor.

Ressam Rein Dool da yapılanın ‘inanılmaz ve çok aptalca’ olduğunu söyleyerek tartışmaya katılıyor ‘resmin en iyi işlerinde biri olduğunu’ söylüyor.

Leiden Üniversitesi resmi ‘resmi olarak’ kaldırmadığını açıklasa da, ‘puro içen erkek profesörler şimdilik bir köşede ‘yüzleri duvara dönük olarak’ bekliyor.