UNICEF: Nijerya’daki seller nedeniyle 840 bin çocuk yerinden oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya’da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 840 bin çocuğun yerinden olduğunu bildirdi.

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UNICEF Nijerya Ofisi’nden yapılan açıklamada, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sellerin, büyük çoğunluğu savunmasız çocukları etkilediği belirtildi.

Ülkedeki seller nedeniyle yaklaşık 840 bin çocuğun yerinden olduğu kaydedilen açıklamada, 1,5 milyondan fazla çocuğun risk altında bulunduğu ifade edildi.

Nijerya’da mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 600’den fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.