Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze’nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını gördüklerini belirtti.

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Bir süredir İsrail’in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze’de çalışmalarını yürüten Elder, X hesabından yaptığı paylaşımda duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

“Gazze’nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz.”

Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Elder, bir diğer paylaşımında Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, “Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum” değerlendirmesinde bulundu.