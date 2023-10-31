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Yaramazlara biraz batar!

UNICEF: Gazze’deki çocukların susuzluk nedeniyle ölme tehlikesi arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’deki çocukların susuzluk nedeniyle ölme tehlikelerinin arttığını dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

İsrail, Hamas’la savaşın kızışmasıyla beraber Gazze’ye gıda, su, elektrik ve yakıt aktarılmasını yasaklamıştı.


Dünya Sağlık Örgütü, Gazze’de bir kamu sağlığı felaketi yaşandığını aktardı.

İsrail’in ablukası devam ettikçe su, yemek ve akaryakıt azalmaya devam ediyor. Hastanelerde de ilaç ve akaryakıt gittikçe azalıyor.

BBC’nin haberine göre UNICEF, susuzluk yüzünden çocukların hayatını kaybetmesi tehdidinin gittikçe şiddetlendiğini aktardı.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan UNICEF sözcüsü James Elder, Gazze’nin günlük su ihtiyacının sadece yüzde 5’ine sahip olduğunu söyledi.

Elder, çocukların arıtılmamış ve tuzlu su içtiği için hasta olduğunu söyledi.

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