UNICEF: 2005’ten bu yana en fazla çocuk ölümü Afganistan’da

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan’ın 2005’ten bu yana dünyada en fazla çocuk ölümünün yaşandığı ülke olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: UNICEF/Afganistan

AA’nın aktardığı UNICEF açıklamasında Afganistan’da son 16 yılda şiddet olayları yüzünden hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların sayısının 28 bin 500’ün üzerinde olduğu kaydedildi.

Bu rakamın dünyadaki çocuk ölümlerinin yüzde 27’sini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Afganistan’ın 2005’ten bu yana en fazla çocuk ölümünün yaşandığı ülke konumunda olduğu belirtildi.

2021’in ilk altı ayında ülkede yaşanan savaş ve şiddet olaylarında 460’tan fazla çocuk hayatını kaybederken, yüzlercesi yaralandı.

Açıklamada, silahlı çatışmalar ve savaştan kalma mühimmatın patlaması sonucu çocuk ölümlerinin devam etmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Öte yandan UNICEF’ten 20 Kasım’da da ülkede 14 milyon Afgan çocuğun açlık tehlikesiyle ve bu çocuklardan bir milyonunun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılmıştı.