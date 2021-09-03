Ünal Özmen: Öğretmeni bilimsel veriler kullanarak aşıya ikna edeceksek işimiz var demektir!

Aşı karşıtlığının bilimsel gerekçesi olamaz; o nedenle sağa doğru baktıkça bilimden uzaklaşıldığı ve aynı oranda aşı karşıtlarının sayısının arttığı görülür. Bunu eğitim sendikalarında da görmek mümkün: En sağdakini (Eğitim Bir Sen) gördük; onun bir berisindeki Türk Eğitim Sen ise aşı karşıtlığını üstü örtük bir şekilde dile getiriyor. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uygulanabilir görmediği PCR test zorunluluğunun “Aşıyı teşvik için getirildiğini” düşünüyor. Öğretmenlerden haftada iki kez istenecek PCR testinin zorunlu tutulmasına karşı olan Eğitim İş “Bilimsel veriler eşliğinde aşıya ikna çalışmaları yapılmalıdır” görüşünde. Öğretmeni bilimsel veriler kullanarak aşıya ikna edeceksek işimiz var demektir! Net bir fikirle karşılaşmak için biraz daha sola bakmak gerekiyor: Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul “Velilerin çocuklarını okula güven duyarak gönderebilmeleri için tüm eğitim ve bilim emekçilerinin aşılanması gerektiğini” açıkladı. Biraz muğlak olsa da bu ifadeden, öğretmenlerin zorunlu aşıya tabi tutulmaları gerektiği anlamı çıkarılabilir.
SON HABERLER
Trafik
Ne zamandır trafik konusunda yazmak istiyorum ama…
Yunanistan yasta: Mikis Theodorakis hayatını kaybetti
1964 yapımı ‘Zorba’ filminin müziğini besteleyince dünya tarafından tanınan Yunan müzisyen Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi.
Ferhan Şensoy’a Ses Tiyatrosu’nda veda
Salı günü İstanbul’da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi.
İklim krizi: Kuzey Kutbu’nda sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı
BD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) yıllık iklim raporuna göre, Kuzey Kutup bölgesindeki sıcaklıklar geçen yıl kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40 milyar dolar
Merkez Bankası’nın brüt rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv ise 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise eksi 40,6 milyar dolar.